Глава АвтоВАЗа объяснил связь между Lada и XCite, но обошел важный вопрос

Глава АвтоВАЗа прокомментировал, какое отношение имеет бренд XCite к Lada. На пресс-конференции, посвящённой итогам 2024 года, председатель совета директоров издания «За рулем» и создатель канала AutoMPS Петр Меньших спросил Максима Соколова, связан ли АвтоВАЗ с маркой XCite.