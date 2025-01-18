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Глава АвтоВАЗа объяснил связь между Lada и XCite, но обошел важный вопрос

Глава АвтоВАЗа прокомментировал, какое отношение имеет бренд XCite к Lada. На пресс-конференции, посвящённой итогам 2024 года, председатель совета директоров издания «За рулем» и создатель канала AutoMPS Петр Меньших спросил Максима Соколова, связан ли АвтоВАЗ с маркой XCite.

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