За два дня выборов ситуационный центр в РТ получил более 4 тыс. сообщений от наблюдателей

За два дня выборов ситуационный центр в Татарстане получил более 4 тыс. сообщений от наблюдателей. Об этом сообщил эксперт ассоциации Тимур Какохо в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа».
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