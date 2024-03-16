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ГТРК Татарстан

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За два дня выборов ситуационный центр в РТ получил более 4 тыс. сообщений от наблюдателей

За два дня выборов ситуационный центр в РТ получил более 4 тыс. сообщений от наблюдателей

За два дня выборов ситуационный центр в Татарстане получил более 4 тыс. сообщений от наблюдателей. Об этом сообщил эксперт ассоциации Тимур Какохо в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа».

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