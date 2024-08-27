В Челябинске перед судом предстанет бизнесмен, у которого изъяли незаконные сигареты на 2 миллиона рублей

Уголовное дело о незаконном обороте табачной продукции в Челябинске направили в суд. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следователи отдела полиции областного центра «Ленинский» завершили расследование уголовного дела о хранении и сбыте товаров без маркировки.
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