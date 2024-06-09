Электронная энциклопедия РУВИКИ достигла отметки в два миллиона статей

Заместитель генерального директора РУВИКИ Елена Литовченко поделилась важными данными о платформе. Согласно ее информации, количество статей на РУВИКИ достигло двух миллионов, сообщает «Российская газета».
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