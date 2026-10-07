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Электрический кей-кар BYD Racco (Rakko) собрал более двух тысяч заказов за два месяца

Электрический кей-кар BYD Racco (Rakko) собрал более двух тысяч заказов за два месяца

После успешного дебюта в Японии компания BYD объявила о планах запуска электрического микромобиля Racco (Rakko) в Шри-Ланке и Макао, что ознаменует первую экспансию модели на другие праворульные рынки.

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