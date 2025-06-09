В Краснодаре на проспекте Знаменского стаффорд разорвал маленькую собачку и искусал двух женщин, пса задушил очевидец инцидента

В Краснодаре на проспекте Знаменского стаффорд разорвал маленькую собачку и искусал двух женщин, пса задушил очевидец инцидентаНа проспекте Знаменского в Краснодаре пес бойцовской породы растерзал маленькую собаку, набросился на владелицу животного и на свою хозяйку.