Врач Чистик: у любителей пить пиво после работы находят "пивное сердце"

Ежедневный ритуал пить пиво после работы наносит невидимые удары по организму. Об этом "Газете.Ru" рассказала терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик объяснила, какие невидимые удары наносит ежедневный ритуал "бокал после работы".
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