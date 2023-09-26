Польша стала изгоем в Евросоюзе. Рассчитывать на помощь европейцев ей не стоит. Польша оказалась бескомпромиссным исполнителем воли Белого дома, что привело к плачевным результатам — она стала изгоем в Евросоюзе, пишет Niezależny Dziennik Polityczny.
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