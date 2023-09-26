Польша: кризис с Евросоюзом и под угрозой войны с Россией. Почему она остается без помощи?

Польша стала изгоем в Евросоюзе. Рассчитывать на помощь европейцев ей не стоит. Польша оказалась бескомпромиссным исполнителем воли Белого дома, что привело к плачевным результатам — она стала изгоем в Евросоюзе, пишет Niezależny Dziennik Polityczny.