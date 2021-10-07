Как Škoda 130 RS 40 лет назад покорила Европу

После того, как в конце 1970-х годов Škoda 130 RS одержала многочисленные победы в своем классе чемпионата мира по ралли (WRC), купе из Млада-Болеслава отправилось в новое спортивное приключение — Европейский чемпионат по кузовным гонкам (ETCC).