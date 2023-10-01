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Новая опреснительная система дает питьевую воду дешевле водопроводной

Новая опреснительная система дает питьевую воду дешевле водопроводной

Новая система обладает самой высокой производительностью среди всех пассивных устройств опреснения. По подсчетам инженеров MIT и Шанхайского университета транспорта, аппарат размером с портфель может давать 4-6 литров питьевой воды в час и работать на протяжении нескольких лет, прежде чем потребуются сменные детали.

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