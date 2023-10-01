Новая опреснительная система дает питьевую воду дешевле водопроводной

Новая система обладает самой высокой производительностью среди всех пассивных устройств опреснения. По подсчетам инженеров MIT и Шанхайского университета транспорта, аппарат размером с портфель может давать 4-6 литров питьевой воды в час и работать на протяжении нескольких лет, прежде чем потребуются сменные детали.
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