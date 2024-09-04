РФ будет учитывать отказ Запада от диалога при обновлении ядерной доктрины

Западные страны отказываются от диалога с Россией по ряду важных международных вопросов. Этот и другие факты РФ будет учитывать при обновлении ядерной доктрины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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