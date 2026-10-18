Борис Щербаков увлекается изготовлением деревянной мебели. Это хобби могло довести его до беды. Супруга актера поделилась наболевшим.
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