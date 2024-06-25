Автоэксперт Родионов: в жару не стоит заправлять полный бак бензина

Автовладельцам не стоит заправлять полный бак бензина в жаркие дни, потому что из-за нагрева топливо может начать выдавливаться через клапан или не докрученную крышку бензобака, что повышает риск возникновения пожара.
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