Вандалы сломали подъемник для "колясочников" на Северной окружной в Рязани

Представители ведомства назвали случай "неприемлемым" - и с этим сложно не согласиться. Сейчас подъемник не работает, и рязанцы с ограниченными возможностями не могут воспользоваться надземным пешеходным переходом через оживленную дорогу.
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