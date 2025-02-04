Заявление Дональда Трампа о том, что США хотят получить доступ к редкоземельным металлам Украины, является попыткой оправдать тот факт, что ему не хватило сил остановить поставки военной техники и денег киевскому режиму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии