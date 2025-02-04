«И вдогонку лопатой по пяткам…»: эксперты оценили заявление Трампа о намерении взять под контроль украинские редкоземы

Будни мужчин. Все что нам интересно

Заявление Дональда Трампа о том, что США хотят получить доступ к редкоземельным металлам Украины, является попыткой оправдать тот факт, что ему не хватило сил остановить поставки военной техники и денег киевскому режиму.