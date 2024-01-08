Киркоров пообещал передать гонорар за новогоднее шоу белгородцам, пострадавшим от обстрелов

Но ехать в город певец пока не планирует. О намерении направить деньги за участие в «Новогодней маске» на НТВ «пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки» в Белгородской области народный артист сообщил в своих соцсетях.
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