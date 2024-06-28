Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заподозрил неладное, когда увидел маленький зал для пленарного заседания

Вчера 19K прочитали «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» на ПМЮФ: «Почему такую маленькую аудиторию нам дали, это не происки незаконных мигрантов, нет? Читайте на "Фонтан «Сейчас придут мигранты и нас вытолкают отсюда».