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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заподозрил неладное, когда увидел маленький зал для пленарного заседания

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заподозрил неладное, когда увидел маленький зал для пленарного заседания

Вчера 19K прочитали  «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» на ПМЮФ: «Почему такую маленькую аудиторию нам дали, это не происки незаконных мигрантов, нет? Читайте на "Фонтан «Сейчас придут мигранты и нас вытолкают отсюда».

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