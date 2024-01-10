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Да не уподобитесь хохлам беглым!

На  днях   произошло   безпрецедентное  событие:   в  интернетах       поссорились  Иван  Иванович  и  Иван  Никифорович   два  беглых   хохла  -  широко  известный  в  узких  кругах  пан  Роджерс   и   узко  известный  в  узких   кругах  пан    Кошкин   Сибиряк.

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