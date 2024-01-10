Да не уподобитесь хохлам беглым!

На днях произошло безпрецедентное событие: в интернетах поссорились Иван Иванович и Иван Никифорович два беглых хохла - широко известный в узких кругах пан Роджерс и узко известный в узких кругах пан Кошкин Сибиряк.
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