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РФ и Белоруссия на два года продлили сотрудничество в сфере экспорта нефти

РФ и Белоруссия на два года продлили сотрудничество в сфере экспорта нефти

Правительство России одобрило проект протокола, который продлевает соглашение с Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов до конца 2026 года.

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