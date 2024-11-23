РФ и Белоруссия на два года продлили сотрудничество в сфере экспорта нефти

Правительство России одобрило проект протокола, который продлевает соглашение с Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов до конца 2026 года.
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