ВСУ за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР

Было выпущено 49 боеприпасов Военнослужащие украинской армии за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 49 боеприпасов, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в телеграм-канале.
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