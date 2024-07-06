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50 лет назад известный писатель предсказал величайшее явление современности

50 лет назад известный писатель предсказал величайшее явление современности

50 лет назад известный писатель предсказал величайшее явление современности Максим МорозовМногие писатели, особенно те, кто занимался научной фантастикой, предсказывали в своих произведениях, как будет выглядеть мир в будущем, с точки зрения средств транспорта, роботов, связи… Нравится нам это или нет, но это будущее наступило, и сегодня мы могут проверить, насколько они были успешны в предсказаниях.

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