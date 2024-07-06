50 лет назад известный писатель предсказал величайшее явление современности Максим МорозовМногие писатели, особенно те, кто занимался научной фантастикой, предсказывали в своих произведениях, как будет выглядеть мир в будущем, с точки зрения средств транспорта, роботов, связи… Нравится нам это или нет, но это будущее наступило, и сегодня мы могут проверить, насколько они были успешны в предсказаниях.