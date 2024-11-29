В этом году в Самарской области по нацпроекту отремонтировали 8 региональных трасс

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 ноября, ФедералПресс. С начала 2024 года на территории Самарской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по просьбам жителей отремонтировали более 110 км на восьми трассах.
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