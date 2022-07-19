Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

«Калгари» подал в арбитраж по поводу контракта Ткачака. Он не сможет получить предложения от других команд

«Калгари» обратился в арбитраж по поводу контракта Мэттью Ткачака. Это значит, что 24-летний игрок, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, не сможет получать предложения от других команд (оффер-шиты).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх