«Калгари» подал в арбитраж по поводу контракта Ткачака. Он не сможет получить предложения от других команд

«Калгари» обратился в арбитраж по поводу контракта Мэттью Ткачака. Это значит, что 24-летний игрок, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, не сможет получать предложения от других команд (оффер-шиты).
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