Памятник погибшему на СВО военкору Журавлеву установят в Екатеринбурге

В Екатеринбурге будет установлен памятник военному корреспонденту Ростиславу Журавлеву. Он погиб в ходе специальной военной операции, сообщил подполковник Росгвардии, политический деятель, писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале.
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