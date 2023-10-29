7 железобетонных правил, которые каждому мужчине нужно вбить себе в голову, чтобы стать лучшей версией самого себя

Жизнь может быть жесткой. Тонете ли вы в долгах или депрессии от жизненных неудач, иногда все, что вам нужно, — это рука помощи, несколько мудрых слов, которые помогут вам выбраться из депрессии и продолжить двигаться к своему личностному успеху.