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Егор Бероев станет отцом: 22-летняя жена актёра рассекретила беременность на премьере

Егор Бероев станет отцом: 22-летняя жена актёра рассекретила беременность на премьере

48-летний Егор Бероев готовится снова стать отцом. На московской премьере фильма «Марик» в кинотеатре «Художественный» актёр появился вместе со своей 22-летней супругой, актрисой и балериной Анной Панкратовой.

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