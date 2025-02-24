Канада предупредила о грядущей пандемии в мире, новом карантине и кризисе

Центр по охране труда и безопасности в Канаде заявил о появлении нового «гипотетического вируса». Он может привести к масштабным карантинам, нехватке продуктов питания и общественным проблемам в области здравоохранения.
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