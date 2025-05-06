Уиткофф назвал возможную дату очередного раунда переговоров с Ираном

10–11 мая может пройти очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе между представителями исламской республики и США, заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, сообщил 6 мая портал Axios.
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