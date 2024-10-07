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Юрист оценила риск штрафов за использование устройств за рулем

Юрист оценила риск штрафов за использование устройств за рулем

Юристы прокомментировали предложение Минтранса запретить использование устройств, включая смартфоны и планшеты, отвлекающих внимание водителей за рулем и использующихся «для просмотра видео в процессе движения».

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