Юрист оценила риск штрафов за использование устройств за рулем

Юристы прокомментировали предложение Минтранса запретить использование устройств, включая смартфоны и планшеты, отвлекающих внимание водителей за рулем и использующихся «для просмотра видео в процессе движения».
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