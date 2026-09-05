Песков: США могут потребовать от Киева прекратить атаки на время визита Уиткоффа, Россия просить не станет

США могут потребовать от Украины прекратить удары по территории России на время поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.
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