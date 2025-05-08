"Номер не пройдет!" Си обрушился на Запад, извращающий память о Победе

7 мая, по случаю государственного визита в Москву и участия в праздновании 80-й годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне, председатель КНР Си Цзиньпин опубликовал в "Российской газете" авторскую статью под названием "Извлекаем уроки из истории, чтобы вместе создавать будущее".
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