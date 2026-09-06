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За рулем

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Ни разу не доехавший до финиша раллийный Мерседес выставили на продажу

Ни разу не доехавший до финиша раллийный Мерседес выставили на продажу

На рынке появился единственный в мире Mercedes-Benz G 600 TE AMG. Это раллийный внедорожник, за продажу которого взялась немецкая компания Mechatronik.

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