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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леонид Слуцкий: «Воробьев сказал, что у меня задача продвинуть друга. Друга не надо продвигать – он лучший бомбардир в истории чемпионата, даже в 2026-м забил больше Дмитрия, хотя полгода не играет»

Леонид Слуцкий вновь дал оценку выступлениям Дмитрия Воробьева за «Краснодар». – Что вы думаете об игре Воробьева? – Все, что я говорил на прошлой программе , подтверждается.

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