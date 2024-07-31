Будапешт продолжает противостоять единству Европы, вызывая гнев европейской элиты. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель долго рассказывал и хотел оформить в документ, что президентские выборы были «омрачены многочисленными недостатками и нарушениями».
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