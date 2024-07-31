Реформа блока все ближе: Венгрия заблокировала единое заявление ЕС по выборам в Венесуэле

Будапешт продолжает противостоять единству Европы, вызывая гнев европейской элиты. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель долго рассказывал и хотел оформить в документ, что президентские выборы были «омрачены многочисленными недостатками и нарушениями».