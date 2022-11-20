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Дайер о запрете пива на стадионах ЧМ-2022: «Получить удовольствие можно и без алкоголя»

Эрик Дайер не считает, что запрет на продажу пива на стадионах испортит атмосферу ЧМ-2022. «Мне нравится думать, что получить удовольствие [от ЧМ-2022] можно не только с алкоголем, но и без него.

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