Песков: многие из получивших статус иноагента пытались вмешаться в политику

В России иноагенты, многие из тех, кто получал деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в политику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".
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