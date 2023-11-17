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Песков: многие из получивших статус иноагента пытались вмешаться в политику

Песков: многие из получивших статус иноагента пытались вмешаться в политику

В России иноагенты, многие из тех, кто получал деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в политику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

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