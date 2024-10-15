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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Путин внёс в Госдуму на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Путин внёс в Госдуму на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Российская Государственная Дума в ближайшее время рассмотрит проект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

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Комментарии
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Геннадий Ушаков
https://prostopollitik.mirtesen.ru/blog/43984270297/Putin-vnyos-v-Gosdumu-na-ratifikatsiyu-dogovor-o-strategicheskom?utm_referrer=mirtesen.ru
Путин внёс в Госдуму на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с КНДР
ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ - МирТесен
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11 час.
Eduard
Давно пора!
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11 час.
Eduard
Диктаторы в мире сами США,они &quot;диктуют&quot; всем как жить,с кем дружить,чего в своюодном мире быть не должно!
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11 час.

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