Российская Государственная Дума в ближайшее время рассмотрит проект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.
Путин внёс в Госдуму на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с КНДР
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Геннадий Ушаков
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Путин внёс в Госдуму на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с КНДР
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11 час.
Eduard
Давно пора!
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11 час.
Eduard
Диктаторы в мире сами США,они "диктуют" всем как жить,с кем дружить,чего в своюодном мире быть не должно!
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11 час.
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