Лучше уксуса: чем отмыть духовку от старого жира и грязи

Духовка – незаменимый помощник на кухне, но с частым использованием она быстро становится грязной. Пищевые брызги, масло и другие загрязнения под воздействием высоких температур часто превращаются в стойкие пятна, которые трудно удалить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии