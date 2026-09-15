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"Белке в глаз". В России выпустили винтовку с исключительной точностью

"Белке в глаз". В России выпустили винтовку с исключительной точностью

Новый стрелковый комплекс от Ростеха — полностью отечественная разработка Ростех представил новый стрелковый комплекс — винтовку в комплекте с линейкой мощных патронов, сообщает ИА "Вести".

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