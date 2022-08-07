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Льюис Хэмилтон: «В начале сезона у меня вообще не было возможности отыграться – это было тяжело»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как для него сложилась первая половина сезона-2022. Хэмилтон тяжело воспринял поражение в борьбе за титул в прошлом году, когда уступил первое место Максу Ферстаппену по итогам спорного сложившегося Гран-при Абу-Даби.

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