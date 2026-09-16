Еврокомиссия заявила о 80% зависимости ЕС от сырья из Китая

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте, что зависимость Евросоюза от критически важного сырья из Китая достигает 80%, а по ряду редкоземельных элементов — 90%, что создает серьёзные риски для региона.
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