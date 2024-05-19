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Сколько еще мы будем это терпеть?!

Сколько еще мы будем это терпеть?!

Как уроженец Крыма и патриот России, негодую сколько еще мы будем это терпеть?! Мне кажется, что дальше уже нельзя и нужно навести порядок в головах людей, которые все это позволяют…Написал обращение в адрес Роскомнадзора о недопустимости ситуации, когда в российских соцсетях и на аудиовизуальных платформах по-прежнему есть украинский контент, авторы которого нарушают наши законы, финансируют террористов из ВСУ.

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Комментарии
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Лидия
Не поможет, нет у нас службы жалоб от населения, а стоило бы завести такую структуру, и ещё бы со шкалой отметок за качество ответа. В интернет- магазинах даже на трусы можно написать отзыв, а здесь люди пишут по жизненно важным вопросам, и ни ответа, ни привета.
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А гляньте на министра культурки и пр. , ответы на их не оттягощеных интеллектом рожах
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