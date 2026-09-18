В Британии гражданам рекомендуют запастись консервами и питьевой водой, а также готовиться к возможной войне психологически.
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