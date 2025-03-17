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Депутат Свищев не придет в Госдуму в красно-белом шарфе после 2:1 с «Зенитом»: «Такой традиции нет. Если все будут чествовать свои клубы, станем очень пестрой думой»

— Уже заготовили шутки для господ Милонова и Валуева, болеющих за «Зенит»? — Шуток для них у меня нет.

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