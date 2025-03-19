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Царьград

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Зеленский срывает "энергетическое перемирие". Атаки на регионы России будут продолжаться

Зеленский срывает "энергетическое перемирие". Атаки на регионы России будут продолжаться

ВСУ настойчиво пытаются прорвать границу в разных точках. Пока неудачно, но аналитики считают, что попытки не прекратятся.

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