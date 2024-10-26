Астронавт NASA госпитализирован после возвращения с МКС

Астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) был госпитализирован из-за недомогания после возвращения на Землю в составе миссии Crew-8, в которую также входил российский космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин.
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