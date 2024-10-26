ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 979 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    Будто в тюрьму, надо долек от общества оградитьМужчина избил и п...
  • Алексей Тан
    из-за запрета Ирана на полеты=====Нет!! ... Из-за агрессии чёрного ПСА, под кликухой из Мифов ..... изгнанново ото вс...Шесть рейсов верн...
  • Виктор Ермишкин
    Парни, так держать марку ВВС РФ!Экипажи вертолето...

Астронавт NASA госпитализирован после возвращения с МКС

Астронавт NASA госпитализирован после возвращения с МКС

Астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) был госпитализирован из-за недомогания после возвращения на Землю в составе миссии Crew-8, в которую также входил российский космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх