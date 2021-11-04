Депутаты Коломойского требуют отбирать лицензии у СМИ, которые сомневаются в «агрессии России»

На этой неделе украинский парламент собирается рассмотреть в первом чтении законопроект №4188 которым предлагается «запретить высказывания, содержащие отрицание факта военной агрессии Российской Федерации и оккупации ею части территории Украины».
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