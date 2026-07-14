Гараж, который топили на бумаге. Как ТГК-14 два года пыталась содрать деньги с многодетной семьи за тепло, которого не было

Пока совладельцы ТГК-14 Константин Люльчев и Виктор Мясник разбираются со следствием по делу о хищении 4,5 миллиарда рублей - один в СИЗО, другой под домашним арестом с запретом на телефон и интернет, сама компания, которую они оставили после себя, продолжает работать по накатанной схеме.