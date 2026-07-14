Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

270 подписчиков

Гараж, который топили на бумаге. Как ТГК-14 два года пыталась содрать деньги с многодетной семьи за тепло, которого не было

Гараж, который топили на бумаге. Как ТГК-14 два года пыталась содрать деньги с многодетной семьи за тепло, которого не было

Пока совладельцы ТГК-14 Константин Люльчев и Виктор Мясник разбираются со следствием по делу о хищении 4,5 миллиарда рублей - один в СИЗО, другой под домашним арестом с запретом на телефон и интернет, сама компания, которую они оставили после себя, продолжает работать по накатанной схеме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии