Сотрудники МЧС спасли из пожара пятьдесят человек

Сотрудники МЧС спасли 51 человека при пожаре в пятиэтажном общежитии в Шадринске Курганской области. С помощью самоспасателей эвакуировали 31 человека, включая 15 детей, а по автолестнице спустили еще 20 человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии