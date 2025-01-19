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  • Maxim
    Чей подпис на ГУ-3, привлечь по всей строгости. ..В МЧС рассказали ...
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Сотрудники МЧС спасли из пожара пятьдесят человек

Сотрудники МЧС спасли 51 человека при пожаре в пятиэтажном общежитии в Шадринске Курганской области. С помощью самоспасателей эвакуировали 31 человека, включая 15 детей, а по автолестнице спустили еще 20 человек.

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