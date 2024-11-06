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Лидеры ЕС прорабатывают план совместных действий после возможной победы Трампа

Лидеры ЕС прорабатывают план совместных действий после возможной победы Трампа

А вот некоторых европейских лидеров уже успели обвинить в двуличии. Так, например, премьер-министра Италии Мелони раскритиковали за слишком комплиментарную телеграмму Трампу, и тут же напомнили ей недавние горячие объятия с Байденом.

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